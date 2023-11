Gabriel Silva subiu ao palco da edição de 2019 do "The Voice Portugal" para apresentar a sua versão do tema "All I Ask", de Adele. O jovem concorrente conquistou os mentores e escolheu juntar-se à equipa de Diogo Piçarra.

Esta semana, a produção internacional do programa de talentos elegeu a atuação do concorrente com uma das melhores do mundo, destacando-a no vídeo "Incríveis 'Provas Cegas' que arrepiaram os mentores".

Em 2019, a "Prova Cega" do cantor também chamou a atenção da equipa internacional do programa de talentos, que considerou a atuação de Gabriel Silva uma das melhores do mundo no mês de outubro - todos os meses, o "The Voice Global" elege as melhores Provas Cegas do mundo.

Veja aqui o vídeo.