"Succession" vai regressar à HBO em outubro, confirmou o serviço de streaming esta semana. Para já, a plataforma ainda não revelou o dia de estreia da terceira temporada, que poderá contar com menos episódios.

As primeiras imagens dos novos episódios, que foram reveladas em julho, mostram as personagens em conflito. “Ele é o nosso pai, mas ia mandar-me para prisão. Ele faria o mesmo a todos nós”, diz Kendall, personagem de Jeremy Strong.

Brian Cox, Hiam Abbass e Kieran Culkin são alguns dos nomes de um elenco de luxo que regressam para novos capítulos da série de comédia negra. A sátira ao mundo do entretenimento continua a acompanhar o quotidiano de uma família poderosa do showbiz que tem de lutar para manter o império.

Adrien Brody, Alexander Skarsgård, Hope Davis, Sanaa Lathan, Linda Emond e Jihae são as novas caras do elenco.

Veja o teaser:

A segunda temporada de "Succession" chegou ao serviço de streaming há dois anos, em 2019. As gravações e a produção dos novos episódios foram adiadas devido à pandemia da COVID-19.

De acordo com a sinopse oficial, a terceira temporada de "Succession" vai colocar Logan Roy (Brian Cox) numa posição perigosa, depois de ser traído pelo seu filho Kendall (Jeremy Strong). "Enquanto tenta equilibrar as alianças familiares, políticas e financeiras, as tensões crescem e uma batalha corporativa amarga dá início a uma guerra civil na família Roy", avança o serviço de streaming.

"Sucession" conta a história de Logan Roy e dos seus quatro filhos herdeiros quando o patriarca decide afastar-se da empresa. "A família Roy controla um dos maiores conglomerados de média e entretenimento do mundo", acrescenta a HBO.