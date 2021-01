"Sobreviver à Morte"chegou no dia 6 de janeiro à Netflix e é descrita como uma série de investigação "provocadora e desafiante". A produção rapidamente chegou ao top diário do serviço de streaming e esta quinta-feira, dia 14 de janeiro, ocupa o quarto lugar no ranking.

Da realizadora e produtora executiva Ricki Stern ("Caso Roe: O Aborto nos EUA" e "Joan Rivers: A Piece of Work"), e baseada no livro da autora e jornalista Leslie Kean, "Sobreviver à Morte" é "uma profunda série de investigação que explora a possibilidade da vida após a morte".

"O que acontece quando morremos? Esta série documental explora histórias pessoais e a investigação sobre quase-morte, reencarnação e fenómenos paranormais", resume o serviço de streaming. "Ao longo de seis episódios, 'Sobreviver à Morte' analisa questões intemporais: que significa morrer? Será a morte o fim da nossa existência? Ao combinar novas e inovadoras investigações científicas com testemunhos em primeira mão de pessoas que estiveram perto — e até passaram pela experiência — da morte, a série leva os espectadores numa viagem extraordinária até um mundo para lá da existência humana tal como a conhecemos", adianta a Netflix.

