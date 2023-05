Na emissão desta quarta-feira, dia 3 de maio, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou o programa "Noite das Estrelas". "Finalmente consegui ficar acordada até mais tarde para ver 'Noite das Estrelas'", frisou a humorista.

"E como é que é o Rui, o marido do Goucha, a apresentar?", perguntou Ana Galvão. "Isso ainda não sabemos, ele nesta fase ainda não está a apresentar... está apenas a tentar ler o que está escrito no teleponto (...) Parece um daqueles exercícios de leitura da quarta classe", explicou Joana Marques.

"A sensação que dá ao ver este 'Noite das Estrelas' é que entrámos num café e ficámos lá ouvir as conversas", gracejou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Renascença,

Veja aqui.