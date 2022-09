Joana Marques está de volta com "Extremamente Desagradável". Depois uma pausa durante o verão, a rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, regressou na manhã desta segunda-feira, dia 5 de setembro.

Na emissão, a humorista analisou o "casamento reality" de Bruno de Carvalho e Liliana. A cerimónia foi transmitida em direto na passada sexta-feira, dia 2 de setembro, na TVI.

"Vamos falar do dia mais feliz de Bruno de Carvalho e do dia mais triste de Manuel Luís Goucha... ele que passou diretamente de casamentos da família Real Britânica para a união de Bruno e Liliana", gracejou Joana Marques.

Veja aqui o vídeo.