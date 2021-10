Ao início da noite, depois do chumbo do Orçamento do Estado na Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa saiu do palácio de Belém para ir ao multibanco. Os jornalistas acompanharam o Presidente da República e, depois de atravessar a rua rapidamente, José Manuel Mestre, da SIC, tropeçou.

O jornalista da estação de Paço de Arcos desequilibrou-se quando se aproximou de Marcelo Rebelo de Sousa e o momento rapidamente chegou às redes sociais.

O Presidente da República rapidamente ajudou José Manuel Mestre, que depois continuou a reportagem junto ao palácio de Belém.

Veja o vídeo: