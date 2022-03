Ao introduzir a peça, Pedro Bello Moraes ,por lapso, disse que a canção pertencia a Elton John. Depois da reportagem, o jornalista corrigiu o erro. "É claro que, como todos sabemos, esta música é de José Cid, e não de Elton John", disse, entre sorrisos. "Enganei-me, é de John Lennon, enfim, tem de ser feito este reparo", rematou.

Nas redes sociais, José Cid reagiu ao momento. "A CNN Portugal acaba de confundir de uma forma grosseira, agressiva e desrespeitadora... a autoria do tema 'Imagine', de John Lennon, dizendo, a rir e a gozar, que o tema era da minha autoria ou do Elton John ou da minha autoria", começou por frisar o músico num vídeo partilhado no Facebook.

"É uma coisa muito feia (...) Deveria ser um serviço público. Uma agressão destas à minha criatividade, à minha autoria, à minha voz. Também escrevi canções solidárias para o mundo, contra a guerra", lembrou o músico. "Está viral, as pessoas estão todas indignadas. Mas não levem a mal, quem está mais indignado sou eu porque estou a ser agredido gratuitamente por pessoas que deviam ter juízo e que se querem promover à custa do brilho dos outros", acrescentou.

Ao Correio da Manhã, José Cid frisou ainda que "fazer uma piada destas numa altura de guerra fica mal". "Vou processar. Não basta um pedido de desculpas", revelou o cantor.

