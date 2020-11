Com uma carreira com mais de 40 anos, Judite Sousa despediu-se do pequeno ecrã há um ano e não tem planos para voltar em breve. Nos últimos meses, a jornalista tem aproveitado para se dedicar a novos projetos.

Em entrevista à revista Caras, à margem da apresentação do novo livro de José Rodrigues dos Santos, Judite Sousa frisou que o regresso à televisão é um questão que "que não se vai pôr" por agora. "Essa hipótese não se pôs e acho que não se vai pôr agora. Tenho saudades do período das 18h00 às 20h00, em que toda a gente corre de um lado para o outro a ultimar o jornal das oito, mas mantenho-me em contacto com os meus amigos da comunicação social e tudo corre normalmente. Além disso, penso muito nas gerações mais novas e nas oportunidades que têm de ter para conseguirem chegar a posições que eu, tendo começado a trabalhar com 18 anos, consegui", explicou.

"Trabalhei durante muitos anos e chegou uma altura em que precisava de tempo para mim, para pôr as ideias no lugar. Acho que há um momento na nossa vida em que temos de saber fazer uma pausa ou até reinventarmo-nos. Eu estou entre uma fase e outra, de certa forma", confessou.