A Media Capital está a preparar o lançamento da CNN Portugal. Nas últimas semanas, as equipas do novo canal de informação têm sido apresentadas.

Segundo uma fonte citada pela revista Nova Gente, depois de Judite Sousa, Júlio Magalhães poderá ser a próxima grande aposta.

"As conversas estão muito bem encaminhadas. Não está fechado no papel, mas pode dizer-se que é quase como se estivesse", revelou fonte do canal à revista.

O lançamento da CNN Portugal vai substituir a TVI24, ocupando a mesma posição no cabo.