João Canhão, conhecido como Dandy Sax, é um dos jurados de "All Together Now", da TVI. Antes de aceitar o desafio de Cristina Ferreira, o músico concorreu ao "Got Talent Portugal", da RTP1.

A atuação do artista no programa de talentos foi para o ar este domingo, dia 9 de maio. No palco do "Got Talent Portugal", Dandy Sax tocou saxofone e conquistou a jurada Sofia Escobar.

Segundo a produção do programa da RTP, João Canhão faz parte do grupo Portuguese Dandys, "que valoriza os bons costumes, a honestidade, o regresso do estilo de vida de antigamente, a postura de um verdadeiro cavalheir0".

"Tem uma grande admiração pelo 'Got Talent Portugal' e acha que é o programa onde todos querem entrar para mostrar o seu talento. Pisar este palco vai fazê-lo sentir feliz e realizado. Não vai com medo, está a mostrar aquilo que é. Quer ouvir as opiniões e críticas porque acredita que me cada coisa negativa há sempre aspetos positivos a aprender", acrescenta a produção do programa.

Veja aqui o vídeo da atuação.