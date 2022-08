Projeto antigo de Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, a adaptação do romance "The Devil in the White City", de Erik Larson, tem sido considerada pela dupla nos últimos 12 anos mas vai finalmente avançar.

Inicialmente pensado para um filme, o salto da obra para os ecrãs vai assumir o formato série, numa aposta da Hulu, confirmou a plataforma de streaming esta semana.

Keanu Reeves interpretará o protagonista, o influente arquiteto Daniel H. Burnham, que idealiza a feira mundial perfeita na Chicago dos anos 1890. Mas os crimes de Dr. H. H. Holmes, considerado o primeiro assassino em série moderno, também dominam a narrativa.

Ainda sem data de estreia avançada, "The Devil in the White City" terá Sam Shaw ("Castle Rock") como diretor executivo, ficando a realização a cargo de Todd Field ("Vidas Privadas", "Pecados Íntimos").

Embora a Hulu não esteja disponível em Portugal, parte do seu catálogo tem chegado através do Disney+, que ainda não confirmou a estreia da série.