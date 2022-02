"La Edad de la Ira" é a nova grande aposta Atresplayer Premium, plataforma de streaming espanhola. A série baseada no livro do escritor Nando López chega no dia 27 de fevereiro. Antes da estreia, o SAPO Mag conversou em exclusivo nacional com Manu Ríos e Amaia Aberasturi, os protagonistas da história.

A primeira temporada de "La Edad de la Ira" vai contar com quatro episódios de 50 minutos, que se estreiam semanalmente no serviço de streaming espanhol. Para já, ainda não foi anunciada a distribuição internacional, mas a Atresplayer Premium está disponível em Portugal. A história começa com o assassinato brutal de um homem pelas mãos do seu filho Marcos (Manu Ríos), um adolescente sem problemas aparentes. "O incidente cai como copo de água fria no dia a dia de um colégio onde alunos e professores se questionam sobre o que correu mal", adianta a Atresmedia TV. "La edad de la ira", uma produção da Big Bang Media (Mediapro) e MasFicción, estreia-se a 27 de fevereiro.