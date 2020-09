"The Voice Portugal" está de volta à RTP1. A nova temporada do concurso de talentos estreou-se este domingo, dia 27 de setembro, e, tal como é habitual, arrancou com a fase das "Provas Cegas".

Catarina Furtado e Vasco Palmeirim conduzem o concurso de talentos, que conta com Aurea, Diogo Piçarra, Marisa Liz e António Zambujo como mentores. Já Conguito é o novo repórter digital, sucedendo a Mafalda Castro.

Como é habitual, o programa arranca com a fase das "Provas Cegas". Segundo a RTP1, "ao longo de seis semanas vamos assistir a uma acesa disputa entre os quatro mentores pelos melhores candidatos e pela voz de Portugal". O canal garante ainda que, este ano, "promete ser excecionalmente competitivo": "os mentores vão ter a oportunidade de bloquear os outros mentores duas vezes durante todas as 'Provas Cegas'. Este bloqueio pode acontecer a qualquer altura da atuação do candidato, ou seja, o mentor pode ainda não ter virado a cadeira, ou pode já estar frente a frente com o candidato e decidir bloquear outro dos colegas mentores".

Veja as atuações os concorrentes do episódio de estreia da nova temporada do "The Voice Portugal":

António Alves - "Vesti La Giubba"

Equipa: Aurea

Veja aqui a atuação.

Maria Casal Ribeiro - "I say a little prayer"

Equipa: António Zambujo

Veja aqui a atuação.

João Amaral - "Something"

Equipa: Marisa Liz

Veja aqui a atuação.

Joana Carina Lopes - "Wicked Game"

Não conseguiu 'virar as cadeiras' dos mentores.

Veja aqui a atuação.

Tiago Silva - "Eu nasci a ouvir o fado"

Equipa: António Zambujo

Veja aqui a atuação.

Catarina Pereira - "Believe"

Equipa: Diogo Piçarra

Veja aqui a atuação.

Andor Violeta - "Coisa mais bonita"

Equipa: António Zambujo

Veja aqui a atuação.

Dyana Ferreira - "Fallin"

Não conseguiu 'virar as cadeiras' dos mentores.

Veja aqui a atuação.

Natacha Oliveira - "Seven nation army"

Equipa: Aurea

Veja aqui a atuação.

Carlos Villarreta - "La Malagueña"

Não conseguiu 'virar as cadeiras' dos mentores.

Veja aqui a atuação.

Tiago Barbosa - "Make you feel my love"

Equipa: Diogo Piçarra

Veja aqui a atuação.

Carina Leitão - "My heart will go on"

Equipa: Marisa Liz

Veja aqui a atuação.

Luís Trigacheiro - "As Mondadeiras"

Equipa: António Zambujo

Veja aqui a atuação.