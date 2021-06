Em junho, o Nick Jr. vai estrear novas investigações da popular série de animação de "As Pistas da Blue e Tu". A segunda temporada chega ao canal no dia 28 de junho, às 18h00.

"Dispensando apresentações, esta é uma série para os miúdos com faro para os mistérios. Portanto, não são necessárias pistas para conhecer Josh e a sua cadelinha Blue que, episódio a episódio, embarcam numa aventura e seguem pistas para resolver um enigma", resume o Nick Jr. em comunicado.

Segundo o canal, na segunda temporada de "As Pistas da Blue e Tu", os "enigmas ficam cada vez mais desafiantes". "Ao longo dos novos episódios, os mais novos terão de ajudar o Josh a preparar-se para um dia de chuva e arco-íris. Já graças à Caixa Qualquer Lugar, será possível viajar para… Qualquer lugar! Como não podia deixar de ser, os amigos também terão de ir à escola, mas, falando de coisas mais divertidas, o que será que a Blue tem preparado para o Dia de Amar?", adianta o Nick Jr..

Em Portugal, o formato norte-americano foi adaptado e apresentado por Duarte Gomes. No site oficial, a RTP explica que "As Pistas da Blue" é "uma série educativa para meninos dos 2 aos 5 anos, onde há informação e aprendizagens de todos os tipos, desde como se prepara uma festa de anos, até preparar a criança para ter um irmão".

"Blue é a cachorrinha que deixa pegadas e, seguindo as pegadas, os meninos espectadores, com a ajuda do apresentador, vão participando no episódio", acrescenta o canal na sinopse da série.