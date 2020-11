Em julho, Leonor Poeiras foi dispensada pela TVI. "Acabei por ser dispensada, despedida da TVI. Não tinha contrato... como sou despedida se não tenho contrato? É verdade. Não tendo contrato, ainda assim trabalhei em regime de exclusividade", contou a apresentadora, revelando que Nuno Santos, antigo diretor de programas da TVI, lhe disse que era "livre para procurar trabalho".

Já este fim de semana, durante um direto na sua conta no Instagram, Leonor Poeiras revelou que vai levar o caso a tribunal. "Posso-vos dizer que durante este verão e até por várias razões, pela TVI e tudo... fiquei com imensas dúvidas sobre os meus direitos e fui estudar. Fui procurar um advogado, o Dr. Garcia Pereira, e, obviamente, tive uma conversa com ele muito longa sobre o direito do trabalho em que descobri muitas coisas", começou por contar.

"Decidimos, em conjunto, avançar judicialmente", revelou Leonor Poeiras.