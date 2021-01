Depois da vitória no dia de estreia, os novos programas de day time da TVI, "Dois às 10" e "Goucha", voltaram a agarrar os espectadores esta terça-feira, dia 5 de janeiro. Segundo a estação de Queluz de Baixo, o programa de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos e o talk show de Manuel Luís Goucha foram os mais vistos nos respectivos horários. Mas, no fim do dia, a vitória foi da SIC.

De acordo com os dados provisórios da CAEM/GfK, citados pelo site Zapping TV, "Dois às 10" registou 22,2% de share (média de 302 mil) no bloco entre as 10h00 e o meio-dia e parte final, "Dois às 10 - Atualidade", somou 23,6% share. Já o programa das manhãs da SIC, "Casa Feliz", com João Baião e Diana Chaves conquistou 17,5% de share (285 mil espectadores).

Já o novo programa das tardes da TVI, que contou com uma entrevista de Manuel Luís Goucha ao marido Rui Oliveira, subiu em relação ao dia de estreia e registou 22,8% de share (557 mil espectadores), distanciando-se de "Júlia", da SIC, que acumulou 13% de share.

No fim do dia, "Amor Amor", a nova novela da SIC, foi o programa mais visto de terça-feira, com 26,8% de share. "Jornal da Noite", da estação de Paço de Arcos, com 24,7% de share conquistou o segundo lugar do top, seguido pela novela "Nazaré" (26% de share).

No total diário, a SIC conseguiu recuperar a liderança (19,5% de share). Já a TVI foi o segundo canal mais visto desta terça-feira, com 18,7% de share, seguida pela RTP1 (12,6% de share) e pela RTP2 (0,7%).