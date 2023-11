Mafalda Castro está afastada do pequeno ecrã há duas semanas. Atualmente, a apresentadora da TVI conduz a emissão diário do "Big Brother" e o "Dois às 10", aos sábados.

No seu podcast "Bate Pé", Mafalda Castro explicou a ausência. "Tenho estado doente. Durante os primeiros tempos não sabia o que era, agora já sei o que é. Não vou partilhar convosco, não me apetece partilhar", contou.

"Eu sei que o meu trabalho às vezes implica essa partilha, às vezes um bocadinho mais do que aquilo que queríamos, mas acho que vocês se se puserem na minha posição compreendem o porquê de não me apetecer e não querer partilhar", começou por dizer Mafalda, que depois falou sobre a sua relação com o canal em que trabalha", explicou a apresentadora da TVI.

"Está tudo bem com a TVI, mal eu possa vou voltar a correr para a TVI. Não vale a pena fazerem especulações", rematou.