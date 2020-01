"Sei que há muito para fazer, mas isso é o mais estimulante: criar novos conteúdos, procurar originalidade, rasgo e talento com um único foco – voltar à liderança", frisa Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial e uma das vozes do programa das manhãs.

Em comunicado, a TVI frisa que Pedro Ribeiro vai manter-se na direção da Rádio Comercial, líder de audiências e manter a condução do programa da manhã.

A chegada de Pedro Ribeiro, diz Nuno Santos, "traz um ADN vencedor". "O Pedro significa inovação, criatividade e um pensamento out of the box que são decisivos na TVI que estamos a construir. Sabemos para onde vamos", sublinha.

"Como sublinhei no primeiro dia conto com todos, com a experiência dos que estão e com a irreverência dos que estão a chegar", acrescenta, em comunicado, Nuno Santos.