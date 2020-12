O jornalista Joaquim Franco, da SIC, vai juntar-se à equipa da TVI, avançam vários meios. De acordo com elementos da redação, citados pelos Espalha-Factos, o repórter vai coordenar o espaço de "Grande Reportagem" da estação de Queluz de Baixo.

Joaquim Franco fez parte da equipa da SIC durante mais de 20 anos, juntando-se agora aos colegas Sara Pinto e Pedro Mourinho na TVI e TVI24.

O jornalista é ainda investigador em Ciência das Religiões na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Coordenador Adjunto do Instituto do Cristianismo Contemporâneo e membro da direção do Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização.

Recentemente, Ana Leal e Alexandra Borges deixaram a área de "Grande Reportagem" da TVI.