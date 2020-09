Cristina Ferreira está de regresso à TVI, sendo agora diretora de entretenimento e ficção. As novidades começaram a ser reveladas na terça-feira, dia 1 de setembro, com a apresentação de "O Dia de Cristina" à qual se seguiu o anúncio de "Camião do Ben", esta quarta-feira, na emissão de "Você na TV".

No programa das manhãs, Manuel Luís Goucha confirmou ainda o regresso de António Teixeira e Vítor Marques, comentadores do seu antigo programa da apresentadora na SIC.

Os dois comentadores já participaram na emissão desta terça-feira na rubrica "Crónica Criminal", de "Você na TV". Em agosto, a psicóloga Vera de Melo também se mudou para o talk show da TVI.

Em 2018, quando Cristina Ferreira anunciou a sua ida para a SIC, António Teixeira e Vítor Marques também acompanharam a apresentadora, deixando de ser comentadores de "Você na TV".