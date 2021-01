As novidades sobre a terceira temporada de "Tu" ("You", no título original) têm chegado aos poucos. Esta segunda-feira, dia 25 de janeiro, o Deadline revelou que Scott Michael Foster se vai juntar ao elenco da produção original da Netflix. O ator, que ficou conhecido por participar em "Crazy Ex-Girlfriend", vai ser uma das novas caras da série protagonizada por Penn Badgley e Victoria Pedretti.

De acordo com a imprensa, o ator vai vestir a pele de Ryan, um pai solteiro e com um histórico de vícios e de comportamentos controladores. Na terceira temporada, a nova personagem promete complicar a vida ao protagonista.

Em novembro, a Netflix anunciou os primeiros nomes do novo elenco de "Tu": Michaela McManus ("Diários do Vampiro") vai juntar-se à série para interpretar o papel da nova vítima do protagonista. Dylan Arnold ("Nashville"), Tati Gabrielle ("Arrepiantes Aventuras de Sabrina"), Ben Mehl ("The Good Wife"), Shannon Chan-Kent ("Good Trouble"), Christopher Sean ("Days of Our Lives"), Chris O’Shea ("Madam Secretary"), Bryan Safi ("9-1-1"), Mackenzie Astin ("Segurança Nacional"), Ayelet Zurer ("Demolidor") e Jack Fisher (Agentes da S.H.I.E.L.D) também vão fazer parte da nova temporada.