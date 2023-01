Na primeira gala em direto de 2023 do "The Voice Portugal", que foi para o ar no passado domingo, dia 1 de janeiro, Wander Isaac subiu ao palco para interpretar "I Can't Make You Love Me", tema de 1991 de Mike Reid e Allen Shamblin e gravado por Adele em 2011.

"Esta canção não é só da Adele, é uma versão da Adele. A partir de hoje, nasceu uma versão do Wander Isaac. Cada canção que cantas, nasce uma versão tua", frisou o mentor Diogo Piçarra. "Cada vez que ele cantar, para mesmo tudo. Sabia que ele criar mais um momento mágico", acrescentou.

"Wander foi desafiado pelo seu Mentor nesta Gala com um tema da Adele", destaca a produção do "The Voice Portugal".

Veja aqui a atuação.