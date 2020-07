Patrícia Matos, principal pivot do "Diário da Manhã", da TVI, anunciou nas redes sociais que está de saída do canal de Queluz de Baixo. "Entrei por este corredor, hoje, pela última vez. O 'Diário da manhã' desta sexta-feira feira foi o último programa que apresentei na TVI", revelou a jornalista.

"10 anos a acordar cedo, convosco, e antes a fazer tantas coisas. Percebi cedo que as pessoas só precisam de um sorriso. De manhã, principalmente. Tentei sempre dar-vos o meu, sei que consegui (quase) sempre. No fim, quero que saibam que todos os dias bebi a vossa energia, a vossa companhia foi essencial para continuar a viver, literalmente", frisou no texto partilhado na sua conta no Facebook.

"Acordar antes das quatro da manhã foi 'O' desafio da minha vida", confessou. "Nada disto seria possível sem a equipa absolutamente fabulosa que encontrei: José Manuel Santos, Catarina Fonseca, Carmen Fialho, Patrícia Batista, Alda Martins, Maria João Clara, Ana Gomes", lembra a jornalista.

"Estou profundamente grata por todas as oportunidades que tive ao longo de 13 anos nesta minha, nossa, vossa TVI. Levo todos no meu coração, mas a mudança faz bem. Mais, faz falta. Uns estarão a pensar que sou louca, outros estarão surpreendidos e até chocados. Os destemidos pensarão que sou corajosa. Estão todos certos. Se é para sempre? Não sei. O futuro não me pertence mas o presente, sim. No presente digo-vos que vou abraçar outro projecto, fora da televisão", escreveu.

Leia o post: