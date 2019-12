Dia 12 de dezembro, às 22h30, o canal Odisseia estreia "Make the World Greta Again", um documentário centrado na figura de Greta Thunberg, a jovem ativista sueca conhecida mundialmente pela sua luta contra as alterações climáticas. Como complemento, a app gratuita Odisseia VR estreia a nova secção ‘Especial Conferência do Clima 2019’ com clips exclusivos em 360º que mostram os efeitos das alterações climáticas.

Produzido pela VICE, "Make the World Greta Again" segue Greta e o movimento que surgiu graças à sua luta, Friday’s for Future. Este movimento juvenil global procura pressionar os governos para que tomem as medidas necessárias para salvar o planeta. A adolescente de 16 anos envolveu-se nesta causa em agosto de 2018, quando começou a faltar às aulas todas as sextas-feiras para protestar sozinha em frente ao Parlamento da Suécia como forma de reivindicação. O gesto singular deu origem a uma luta que se tornou audível em fóruns internacionais como a ONU, onde Thunberg apresentou um mediático discurso no mês de setembro na Conferência sobre a Ação Climática.

O documentário acompanha ainda Greta durante os preparativos para uma manifestação à escala mundial na qual participaram 1.6 milhões de estudantes de mais de 125 países. Embora cada país tenha seguido o seu próprio caminho, muitos destes grupos de estudantes têm em comum o facto de serem dirigidos por mulheres jovens.