Maniche foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira, dia 28 de outubro, do "5 para a meia-noite". No talk show da RTP1, o antigo jogador de futebol foi desafiado por Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha a participar na rubrica "Pressão no Ar".

No segmento, Maniche falou sobre a sua carreira enquanto futebolista. "A quem é que tu nunca oferecerias uma garrafa do teu vinho?", perguntou a apresentadora. "A quem um dia tentou prejudicar a minha carreira como jogador de futebol", frisou.

"Nomes?", acrescentou Inês Lopes Gonçalves. "Luís Filipe Vieira", respondeu o ex-futebolista.

"Aquela pressão antes de marcar um penalti, Maniche? É pífia a comparar com a 'Pressão No Ar'", gracejou a produção do programa nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.