No arranque da emissão desta quinta-feira, dia 26 de dezembro, do programa "Você na TV", um lâmpada do estúdio rebentou e assustou Manuel Luís Goucha.

"Ai que eu já não chego aos 66", gracejou o apresentador que celebrou 65 anos esta quarta-feira, dia 25 de dezembro. Manuel Luís Goucha deitou-se ainda no chão do estúdio.

O público que assiste ao programa no estúdio reagiu às gargalhadas ao momento.

Veja aqui o vídeo.