Na emissão desta quarta-feira, dia 15 de setembro, do programa das tardes da TVI, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Ana Machado e Hélder Machado.

"No 'Goucha', Ana Machado e Hélder Machado recordam o período em que o seu filho Alexandre, de 15 anos, esteve entre a vida e a morte. Os nossos convidados partilham uma história comovente de quando o seu filho estava em coma no hospital", resumiu a produção do programa.

Durante a conversa, o apresentador comoveu-se. "Soube de um facto que achei muito enternecedor e comovente quando estava a conhecer a vossa história, a história do Alexandre. Vocês dormiam com o pijama do vosso filho? (...) Para terem o cheiro do vosso filho?", questionou.

Veja aqui o vídeo.