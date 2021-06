"No 'Goucha', o apresentador desfaz-se em elogios à coragem do convidado que abdicou da medicina para ser feliz no universo da pastelaria", resume a produção do talk show da estação de Queluz de Baixo.

"Gostei muito de o conhecer e vou explicar lá para casa que esta foi uma das conversas que mais prazer me deu. E porquê? E não quero que entendam isto como ostentação - se acompanham o meu blog, certamente sabem do que é que eu vou falar. Quando percebi que o Nuno seria meu convidado... achei que fazia todo o sentido", frisou, lembrando que é apaixonado pelo mundo da pastelaria.

"Há muito tempo que eu não me sentia tão feliz em receber um convidado", rematou.

Veja aqui o vídeo.