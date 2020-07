Na manhã desta sexta-feira, dia 10 de julho, Manuel Luís Goucha recebeu todos os antigos concorrentes da atual edição do "Big Brother". No final da conversa, o apresentador respondeu a alguns espectadores que criticaram a presença dos participantes no "Você na TV".

"Vou responder a algumas opiniões que dizem que eu sou um empregado e que, portanto, não tenho culpa de vos ter como convidados. Eu não sou empregado desta casa, sou empregado da minha empresa, sou um prestador de serviços. Não sou funcionário da TVI e todos os conteúdos deste programa passam pela minha decisão e pela minha opinião", esclareceu o apresentador.

"E tão feliz me sinto ao entrevistar um médico, um doutor ou um Presidente da República como a receber os concorrentes do reality show. Portanto, está respondido", rematou Manuel Luís Goucha.