Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Adriana Lua na emissão desta terça-feira, dia 28 de novembro.

No final da conversa com a artista, o apresentador da TVI confessou que foi "algo preconceituoso" quando soube quem seria a sua convidada. "Adriana, devo dizer-lhe que, por vezes, eu ainda acabo por ser algo preconceituoso. Quando me disseram que vinha a Adriana eu pensei: 'mas o que é que eu vou saber da Adriana Lua? Que história tem ela para me contar?'. Confesso que duvidei", contou.

"Tem uma história incrível, até tenho vergonha de ter pensado isto, porque tem das histórias que acaba por ser das mais inspiradoras que eu conheci alguma vez. Pela resiliência, pela coragem, pela luta e pelo sucesso que você alcançou, portanto, muito obrigado", rematou Manuel Luís Goucha no programa da tarde da TVI.

Veja aqui o momento.