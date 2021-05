A entrevista do apresentador ao cantor já foi gravada e irá para o ar na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, depois do "Jornal das 8" e antes do episódio da novela "Festa é Festa".

"Uma conversa emotiva em que todos os silêncios contam. A Sara esteve sempre lá", revela o apresentado em nota enviada pela TVI. "Esta foi a conversa mais dura que tive na minha vida", frisa ainda Manuel Luís Goucha.

Em comunicado, a TVI lembra que "o cantor e músico Tony Carreira, que se tem mantido afastado dos holofotes mediáticos, volta agora a sentar-se no lugar de entrevistado, partilhando os seus sentimentos". "A amizade que Manuel Luís Goucha e Tony Carreira nutrem um pelo outro foi decisiva para o desenrolar desta entrevista, que decorreu na casa daquele que é conhecido pelos seus fãs como 'o cantor de sonhos'", remata a estação de Queluz de Baixo.