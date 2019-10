Maria Cerqueira Gomes passou pelo programa "Era o que faltava", de Rui Maria Pêgo e Ana Martins, na Rádio Comercial. Durante a conversa, a apresentadora da TVI foi desafiada a participar na rubrica "

Cortar os Pecados", sendo confrontada com vários dilemas.

"Maria Cerqueira Gomes... Cristina Ferreira liga-te e diz: 'Maria, gosto imenso de ti, gosto imenso do teu trabalho. Eu e o Cláudio, o fogo apagou-se'. Irias trabalhar com a Cristina se ela te convidasse?", perguntou Rui Maria Pêgo. "Não. Não iria. É para explicar? Acho que eu não conseguiria retirar o melhor de mim ao lado daquele furacão", respondeu a apresentadora do programa "Você na TV", da TVI.

Na conversa, depois de uma pergunta de um ouvinte, Maria Cerqueira Gomes frisou ainda que sente que já não a comparam com Cristina Ferreira. "Acho que sim, as pessoas que me vêem há muitos anos sabem que eu não tenho nada a ver com a Cristina Ferreira", defendeu.

