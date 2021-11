Maria Cerqueira Gomes esteve à conversa com Carina Caldeira no "Glitter Late Night". Na rubrica "Porque Segues", a apresentadora do Porto Canal quis saber porque é que a amiga e colega segue Daniel Oliveira, da SIC.

"O Daniel Oliveira já vem de há muito tempo. Ele não me segue? Também é normal. Não falo com ele. Há muitos anos, no Porto Canal, falei com ele. Ele, na altura, fez-me um convite e não aceitei o convite. Para fazer um programa", contou.

Segundo o Correio da Manhã, terá sido o agente da apresentadora a sugerir a sua ida para a SIC. O jornal avança ainda que terá sido sugerido que Maria Cerqueira Gomes se juntasse à equipa do "Fama Show".

A apresentadora acabou por recusar o projeto e manteve-se no Porto Canal.

"Queria [ir para a televisão generalista], mas estava a contrato no Porto Canal, era uma princesa", confessou. As minhas condições no Porto Canal eram melhores do que as que me ofereceram", acrescentou.

Na conversa, Caria Caldeira quis ainda saber se Maria Cerqueira Gomes aceitaria um contrato com a SIC com "melhores condições". "Não somos da geração dos nossos pais ou dos nosso avós, em que ficavam do início ao fim no mesmo trabalho. Tudo depende dos projetos. Neste momento, estou a ser muito bem tratada na TVI, tenho os projetos que quero e que gosto. Mas não posso dizer que ia ou que nunca iria. Não sei", explicou.