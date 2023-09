Em declarações ao jornalistas, citado pela Meios e Publicidade, o presidente do Conselho de Administração da Media Capital, assumiu as divergências entre os diretores do canal.

"Isto é como ter um irmão mais novo. Há crianças que querem muito e outras que não querem. Quem é que não gostaria, neste ambiente de decisão e de glamour, poder mandar sozinho? Está na natureza das pessoas. Estaria na da Cristina e na do José Eduardo. Agora, quando se tem de trabalhar em equipa, quando se tem idades, feitos e trajetos diferentes, é preciso que existam acordos e entendimentos e isso é que fará o sucesso", sublinhou Mário Ferreira.

O presidente do Conselho de Administração da Media Capital frisou que todos "têm de a trabalhar em conjunto". "É esse sucesso que a administração, os investidores e este grupo de média procuram. Não queremos ter uma TV do Moniz, nem uma TV da Cristina", garantiu.

"Não é que eles tenham visões completamente diferentes. Terão cada um a sua visão, naturalmente, mas, depois, têm de a trabalhar em conjunto. Isso é, obviamente, mais trabalhoso, mas enriquece-nos mais. Mas é mais trabalhoso", destacou. "Nós queremos ter um grupo de média em que hoje temos estas duas grandes personalidades, ambos fantásticos, cada um com a sua importância. No futuro, poderemos ter estes e mais outros"m acrescentou.

Mário Ferreira lembrou ainda que "Cristina Ferreira faz parte de uma equipa de 1300 colaboradores": "É uma pessoa importantíssima, mas também não faria televisão sozinha, como nenhum outro. A nossa televisão faz-se em equipa".

Na gala, José Eduardo Moniz também comentou as declarações de Mário Ferreira. "A TVI é uma estação de proximidade e tem de estar muito alinhada com os espetadores. Temos de saber o que querem e o que preferem, mas, mais do que o que querem, o que preferem. Eles têm de saber que têm aqui alguém que os ouve”, defendeu o diretor-geral da TVI em declarações aos jornalistas.

"Eu não faço TV para mim. A Cristina não pode fazer televisão só para ela. Temos de ter uma televisão pensada para os destinatários do nosso trabalho e é isso que estamos a fazer, é isso que estamos a construir. Temos uma perspetiva de futuro da TVI e é isso que é importante construir", frisou.

Já Cristina Ferreira prometeu "continuar a fazer da TVI uma estação feliz": "Nem sempre o público percebe as nossas opções, nem sempre percebe o caminho que estamos a fazer, mas nós cá dentro é que temos de perceber o que queremos e para onde vamos".

A apresentadora também vai assumir um novo cargo, na área dos novos negócios e dos talentos: “Até agora, só dava conselhos e, daqui para a frente, ao lado dos diretores destas áreas, posso fazer mais por aquilo que pode melhorar a estes níveis".