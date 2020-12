Mariza esteve no "5 para a meia-noite" na semana passada e revelou que o seu filho gosta de tocar guitarra portuguesa. Em conversa no talk show da RTP1, a artista contou ainda que o seu filho gostava de tocar com Ana Moura.

"Quando lhe perguntam: 'estás a tocar guitarra portuguesa, vais tocar com a tua mãe... não é?' Ele faz um: 'hum, não'. Não? 'Não, eu quero tocar com a Ana Moura", contou a cantora em conversa com Inês Lopes Gonçalves.

"Fica toda a gente a rir. Sim, é com a Ana Moura (...) Porque ele diz que ela é linda e canta muito bem. Eu sou a mãe (...) A mãe não é fixe para ir tocar. Mas ele gosta muito de ir fazer segurança para os concertos e ofereci-lhe uma lanterna pequenina e ele vai, é o primeiro, chega ao palco e diz: 'mamã, podes entrar, é seguro", contou.

Veja aqui a entrevista.