"Meet The Frasers" estreia este domingo, dia 26 de janeiro, às 21h00, no Canal E!. O programa acompanha Matt Fraser, médium espiritual com apenas 28 anos, e a sua namorada Alexa Papigiotis, rainha de concursos de beleza, ambos celebridades com grande impacto na sua cidade natal, Cranston, em Rhode Island.

Em conversa com o SAPO Mag, Matt Fraser confessa estar "muito entusiasmado" por mostrar os bastidores da sua vida aos espectadores. "Conhecem-me das minhas leituras ao vivo, dos meus eventos e da minha digressão pelos Estados Unidos, mas agora vão ver um lado mas pessoal e da minha família", conta.

"A melhor parte de trabalhar com a família é o facto de poderes vê-la todos os dias. A pior parte de trabalhar com a família é que a vês todos os dias", graceja "Eles são muito opinativos e não podes demiti-los. E quando trabalhas com a família, não há limites... Não é tão profissional. Gosto de pensar no meu trabalho como profissional, mas minha mãe às vezes acaba ... Bem, sempre arrogante, devo dizer. E, ao mesmo tempo, atrapalha. É difícil porque às vezes podes perder o foco", confessa.

Em entrevista, Matt Fraser conta ainda que começou a perceber que tinha "um dom especial" aos quatro anos. "Foi quando comecei a comunicar com os que partiram. (...) Pensei que a casa estava só assombrada. Nunca percebi que era uma habilidade que me seguia. E lembro-me de ser jovem, de estar no meu quarto a gritar, a chorar e chorar porque estava a ver pessoas que tinham morrido", recorda.

"É mais fácil duvidar. É muito mais fácil duvidar. As pessoas entram nos meus eventos todos os dias e duvidam do que eu faço. Duvidam que seus entes queridos estejam com eles. Duvidam que haja uma vida após a morte. E podes culpá-los? Não posso culpá-los porque é difícil. É difícil pensar no céu. É difícil pensar na vida após a morte. É difícil saber que os seus entes queridos estão realmente lá. E é por isso que não culpo as pessoas por serem céticas. É um conceito muito difícil de acreditar. É um conceito muito difícil de se agarrar. Mas quando abres o coração para isso, vês a vida de maneira completamente diferente. E é isso que eu quero ensinar às pessoas", frisa.