O MEO lança em exclusivo mais um canal Disney, desta vez com a designação Heróis da Galáxia, disponível para todos os clientes TV do MEO, no canal 49.

Com o novo canal, em emissão ao longo deste mês de dezembro, "é proposta uma viagem pelo universo dos Heróis da Galáxia, com acesso a muitas aventuras e histórias surpreendentes vindas de outras Galáxias". "O canal Heróis da Galáxia apresenta algumas das mais icónicas séries: 'Big Hero 6', 'Star Contra as Forças do Mal', 'Star Wars A Resistência' e 'Star Wars Rebels', entre outros conteúdos", explica o MEO em comunicado. Neste novo canal, é também possível acompanhar as grandes aventuras do universo "Disney com Star, a Princesa mais estelar, Baymax e os seus amigos, BB-8 e a Resistência". O canal Heróis da Galáxia é o nono de uma série de canais temporários já lançados pelo MEO em exclusivo com a Disney. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.