"Merry Happy Whatever" estreou-se em 2019 na Netflix, mas nas últimas semanas tem chamado novamente a atenção dos espectadores. A sitcom conta com uma temporada com oito episódios e é protagonizada por Dennis Quaid, Bridgit Mendler e Brent Morin.

Passada durante os felizes, mas caóticos dias antes e depois do Natal, "Merry Happy Whatever" segue Don Quinn (Dennis Quaid), um patriarca de Filadélfia com uma forte personalidade, enquanto este faz o seu melhor para equilibrar o stress das festividades com as exigências da sua unida família.

Ao mesmo tempo, a família do protagonista "faz o seu melhor para o aturar". "Mas quando Emmy (Bridgit Mendler), a filha mais nova, chega de Los Angeles com o novo namorado Matt (Brent Morin), um músico sem grande sucesso, a crença de Don de que 'há a forma do Quinn e a forma errada' é posta à prova", explica o serviço de streaming.

Criada por Tucker Cawley, vencedor de dois Emmy, "Merry Happy Whatever" é "uma hilariante e comovente comédia que prova que mesmo que a família não venha num bonito embrulho com um laço colorido, às vezes, é a melhor prenda do mundo".

A série conta com um elenco composto por Dennis Quaid, Bridgit Mendler, Brent Morin, Siobhan Murphy, Adam Rose, Hayes MacArthur, Elizabeth Ho e Ashley Tisdale. Garcelle Beauvais e Tyler Ritter encontram-se entre os convidados especiais.