Sete anos depois do fim, "Dexter" vai regressar ao pequeno ecrã para uma minissérie de 10 episódios. Em entrevista ao The Daily Beast, o protagonista da história, Michael C. Hall, confessou que ficou desiludido com o final da série.

"As pessoas acharam que a forma como a série deixou as coisas foi insatisfatória, e sempre houve a esperança de que iria surgir uma história que valesse a pena contar. Faço parte do grupo de pessoas que pensaram: 'o que é que aconteceu com ele?'. Por isso, estou contente por mergulhar nele outra vez. Nunca tive a experiência de interpretar um personagem [novamente] tantos anos depois", confessou o ator.

"Dexter" contou com oito temporadas, transmitidas entre 2006 e 2013. Os novos episódios devem estrear-se em 2021.

De acordo com as informações partilhadas, a minissérie vai dar continuidade à oitava e última temporada, que foi para o ar em 2013.

"Só iríamos recuperar esta personagem única se pudéssemos encontrar uma abordagem criativa que fosse digna do brilhantismo da série original. Estou feliz por informar que Clyde Phillips e Michael C. Hall encontraram, e mal podemos esperar para filmar e mostrar ao mundo", frisou Gary Levine, presidente da Showtime.