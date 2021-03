"Hannah Montana" estreou-se no Disney Channel a 24 de março de 2006, há 15 anos, e tornou-se numa das séries juvenis de maior sucesso do canal. Para celebrar o aniversário, Miley Cyrus, que protagonizou todas as temporadas da produção, escreveu uma carta nas redes sociais.

No texto publicado na sua conta no Instagram e no Twitter, e que soma milhares de partilhas, a atriz e cantora frisa que foi uma "honra" fazer parte do projeto. "Hannah, espero que me ouças e acredites que estas palavras são verdadeiras. Tens todo o meu amor e total gratidão. Dar-te vida ao longo daqueles seis anos foi uma honra", frisou.

"Estou em dívida não só contigo, Hannah, mas para toda e qualquer pessoa que acreditou em mim desde o início", escreveu Miley Cyrus na carta, sublinhando que a série foi o "foguetão que me fez voar até à lua e nunca me trouxe de volta".

"Partilhámos muitos primeiros momentos. Muitos finais. Altos. Baixos. Lágrimas e risos", recordou a artista. "Ganhei amigos ao longo dos seis anos que passei nos estúdios. Emily Osment, Mitchel Musso e Jason Earles tornaram-se família. Além do meu pai, com quem trabalho todos os dias", acrescentou.