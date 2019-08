Millie Bobby Brown, jovem que que veste a pele de Eleven em "Stranger Things", é a mais recente confirmação para a edição de 2019 da Comic Con Portugal. A atriz que protagoniza a série da Netflix vai marcar presença no evento de cultura pop no dia 15 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Em comunicado, a organização lembra que Millie Bobby Brown foi "a pessoa mais jovem de sempre a aparecer na lista 'das 100 pessoas mais influentes do mundo', da revista TIME". Além de "Stranger Things", a atriz participou na série "Era Uma Vez no País das Maravilhas", "Intruders" (2014), "Uma Família Muito moderna" ou "Anatomia de Grey".

Millie Bobby Brown começou a chamar a atenção em 2016, na primeira temporada de "Stranger Things", quanto tinha apenas 12 anos. No ano da sua estreia como protagonista da série da Netflix, o IMDb revelou uma lista dos novos atores que mais pesquisados no site e que chamaram a atenção durante 2016 - a liderar a lista estava Millie Bobby Brown.

A edição do inverno de 2016 da Dazed foi dedicada ao elenco da série original do serviço de streaming, dando especial destaque à jovem atriz. Segundo a revista, que cita um utilizador do site Reddit, Millie Bobby Brown disse apenas 246 palavras ao longo da primeira temporada e conquistou os espectadores.

Com o papel de Eleven na série da Netflix, a atriz foi nomeada para o Screen Actors Guild Award como Melhor Atriz e para os Emmy Awards como Melhor Atriz Secundária numa Série de Drama.

Já no cinema, Millie Bobby Brown estreou-se em "Godzilla II: Rei dos Monstros" (2019) e em 2020 irá regressar como Madison, em "Godzilla vs. Kong".

Millie Bobby Brown irá marcar presença na Comic Con Portugal 2019, no Passeio Marítimo de Algés, no dia 15 de setembro para "partilhar a sua experiência no mundo da televisão e cinema num painel de Q&A e tirar fotografias e dar autógrafos aos fãs", avança a organização.