Mónica Jardim faz parque da equipa da TVI há 17 anos. Atualmente, na estação de Queluz de Baixo, a apresentadora conduz as emissões semanais do "Euromilhões" e é um da das anfitriãs do programa "Somos Portugal"

Em entrevista à revista Lux, Mónica Jardim relembrou o seu percurso no canal. "Vou fazer 17 anos de casa e sou muito grata à TVI pelos vários desafios que me deram ao longo destas quase duas décadas de carreira", lembrou.

"A mudança de estação só aconteceria se houvesse um convite aliciante, que me fizesse sair da zona de conforto e onde pudesse sentir a surpresa do novo. Enquanto profissional de televisão, procuro sempre evoluir e adoraria abraçar outros formatos. Sinto-me preparada para novos desafios", acrescentou a apresentadora da TVI.