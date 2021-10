James Michael Tyler, ator que ficou conhecido ao interpretar Gunther em "Friends", morreu este domingo, dia 24 de outubro, aos 59 anos. A notícia foi confirmada pelo seu agente à revista Variety.

O ator lutava contra um cancro da próstata, que ao longo dos últimos anos se foi alastrando para os ossos.

De acordo com a BBC, James Michael Tyler morreu na sua casa em Los Angeles.

"Se o conhecessem uma vez, faziam um amigo para toda a vida", frisou o representante do ator, citado por vários meios de comunicação. "Querendo ajudar o maior número de pessoas possível, ele corajosamente partilhou a sua história e tornou-se um ativista para aqueles que tinham próstata para fazer uma análise ao sangue logo aos 40 anos de idade", lembrou, em comunicado.

"O mundo conheceu-o como Gunther (o sétimo 'Friend'), da conhecida série 'Friends', mas os entes queridos do Michael conheciam-no como um ator, músico, defensor da sensibilização para o cancro e um marido devoto (...) O Michael adorava música ao vivo, torcer pelos seus Clemson Tigers e participar em aventuras divertidas e inesperadas. Se o conhecessem uma vez, fariam um amigo para a vida", acrescentou.

Nas redes sociais, a Warner Bros. Television e a produção da série "Friends" lamentaram a morte do ator: "A Warner Bros. Television lamenta a perda de James Michael Tyler, um amado ator e parte integrante da nossa família Friends. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos, colegas e fãs".

Em "Friends", James Michael Tyler deu vida a Gunther, funcionário do café Central Perk apaixonado por Rachel (Jennifer Aniston). Apelidado por muitos como o 'sétimo amigo', o ator conquistou os espectadores depois de ter feito uma aparição no segundo episódio da série. O norte-americano regressou depois ao papel, que viria a interpretar durante uma década.

Recentemente, James Michael Tyler participou em "Friends: The Reunion", da HBO Max. "Queria fazer parte daquilo, e inicialmente ia estar no palco, pelo menos, com eles, para poder participar em todas as atividades (...) Foi agridoce, honestamente. Mas fiquei muito feliz por ser incluído. Foi decisão minha não fazer parte disso fisicamente e fazer uma aparição no Zoom, basicamente, porque eu não queria trazer um momento deprimente, sabes? Eu não queria ser do tipo ‘Oh, e já agora, Gunther tem cancro’", confessou durante o reencontro do elenco.

Além de "Friends", o ator participou em séries como "Sabrina, a Bruxinha Adolescente", "Médicos e Estagiários" ou "Modern Music".

Enquanto estava em tratamento, o ator protagonizou duas curtas-metragens — “The Gesture and the Word” e “Processing".