Ângelo Rodrigues esteve na manhã desta quarta-feira, dia 25 de janeiro, à conversa com Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques em "As Três da Manhã". No programa da Rádio Renascença, o ator foi desafiado a participar na rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar".

"Na tua nova série ["Olhar Indiscreto", da Netflix], apareces muitas vezes despido. É para não repararmos no teu sotaque brasileiro?", perguntou Joana Marques, lendo uma questão escrita pelas colegas. "Completamente... e no meu talento. Distrair o máximo possível o espectador", brincou o ator.

"Olhem para o six pack", acrescentou Inês Lopes Gonçalves. "Sim, assim passa melhor", gracejou Ângelo Rodrigues.

Veja aqui o vídeo.