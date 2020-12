Nas últimas semanas, a Netflix tem anunciado várias novidades para 2021. No início do mês, durante o festival virtual Tudum Ao Vivo, o serviço de streaming revelou que vai apostar em uma nova série brasileira e esta terça-feira, dia 15 de dezembro, confirmou que as gravações da produção já arrancaram.

A nova série é protagonizada por Jorge Lopez, ator que ficou conhecido ao vestir a pele de Valério na série espanhola "Elite".G iovanna Lancellotti, Jorge Lopez, André Luiz Frambach e Gabz também fazem parte do elenco de "Temporada de Verão".

Os episódios da nova série do serviço de streaming vão acompanhar os jovens, que foram escolhidos para trabalhar durante o verão no hotel. De acordo com a Netflix, "Temporada de Verão" vai mostrar "um verão daqueles, para ninguém esquecer".