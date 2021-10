A nova edição de "The Voice Portugal" estreou-se este domingo, dia 17 de novembro, e Ava Vahneshan foi uma das protagonistas da primeira ronda de "Provas Cegas". No programa da RTP1, a jovem interpretou o tema "Lalayi" e conquistou os mentores.

No final da atuação, Ava Vahneshan contou a sua história. "Não sei se sabem, mas no Irão, no meu país, as mulheres não podem cantar e os meus pais deram-me essa oportunidade de emigrar noutro país. Começar do zero, para seguir o meu sonho e chegar onde quero", frisou.

Segundo a produção do programa, Ava Vahneshan nasceu no Irão e veio para Portugal com 19 anos, com os pais. "No Irão não podia cantar, nem estudar música, e, como o que mais gosta de fazer é cantar, veio embora. Teve aulas de canto lá e lançou uma música também, mas tudo às escondidas, porque se fosse descoberta como mulher a fazer isso iria diretamente para a prisão. As mulheres só podem cantar em grupo/coro e mesmo assim não é visto com bons olhos. Veio para Portugal com os pais, mas os avós ficaram no Irão. Não sabia falar uma única palavra de português e agora é praticamente fluente na língua portuguesa", explica "The Voice Portugal".

Veja a atuação.