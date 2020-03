Sendo desde o primeiro trimestre de 2018 a principal forma de acesso ao serviço de televisão por subscrição, no final de 2019, a fibra ótica chegava a cerca de 1,9 milhões de assinantes (46,9% do total), seguindo-se a TV por cabo, com cerca de 1,3 milhões de assinantes (32,7%), a tecnologia DTH, com 464 mil assinantes (11,4%), e o ADSL, com 370 mil (9,1%).

No final de 2019, cerca de 88% das famílias dispunham de televisão por subscrição (TVS), mais 2,7 pontos percentuais do que no ano anterior.

Em termos de mercado, o Grupo NOS era o prestador com a quota de assinantes de TVS mais elevada, 40,1%, seguindo-se a MEO, com 39,6%, a Vodafone, com 16,3% e a NOWO, com 3,9%.

A Vodafone e a MEO foram os prestadores que, em termos líquidos, mais assinantes captaram, face a 2018, tendo as suas quotas aumentado 1,1 e 0,4 pontos percentuais, respetivamente.

No mesmo período, as quotas do Grupo NOS diminiuram 1,1 pontos percentuais e da NOWO diminuíram 0,4 pontos percentuais.