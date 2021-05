Esta quinta-feira, às 21h00, a RTP1 transmite a reportagem "O Eco da Alma". Para a emissão do programa "Linha da Frente", o canal desafiou Fátima Lopes, António Zambujo, Cuca Roseta, Ana Bravo e o Cardiologista Miguel Mota Carmo a "revelarem o que os fez despertar para o mundo espiritual".

"Quando foi declarada a pandemia, a plataforma Google Trends, que monitoriza as pesquisas na internet, detetou um recorde de buscas por palavras como oração, Deus, espiritualidade e meditação. Este interesse vem demonstrar que nos momentos difíceis muitos de nós procuramos ajuda num mundo que não é palpável, mas que é visto como um caminho para ultrapassar aquilo que se vê", relembra a RTP1 em comunicado.

Na reportagem, a apresentadora Fátima Lopes, a cantora Cuca Roseta, o músico António Zambujo, a nutricionista Ana Bravo e o médico cardiologista Miguel Mota Carmo "contam-nos o que os fez despertar para o mundo espiritual e revelam-nos episódios pessoais, absolutamente surpreendentes, que os levaram a questionarem-se sobre o que existe para lá da vida terrena e palpável e como a ciência não tem resposta para muitas perguntas".

"Uma reportagem, que não vai deixar ninguém indiferente e onde vamos poder questionar muito do que nos rodeia, com o enquadramento da psicóloga clinica Cristina Serra, da investigadora e antropóloga social Eugenia Roussou e do engenheiro aeroespacial e pensador Kwenda Lima", remata a RTP1.

“O Eco da Alma” é um trabalho da jornalista Mafalda Gameiro, com imagem de Paulo Jorge, imagem drone de Carlos Pinota e edição de imagem de Luís Moreira.