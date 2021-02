"O Falcão e o Soldado do Inverno", da Marvel Studios, estreia-se a 19 de março no Disney+. O novo trailer da série foi revelado no domingo, dia 7 de fevereiro, no Super Bowl. A primeira temporada conta com seis episódios.

A série é protagonizado por Anthony Mackie, que veste a pele de Sam Wilson, conhecido como “O Falcão”, e Sebastian Stan, que interpreta Bucky Barnes, conhecido como “O Soldado do Inverno”.

"A dupla, que se juntou nos momentos finais de 'Vingadores: Endgame', embarca numa aventura à escala global que testa as suas capacidades e a sua paciência", resume o serviço de streaming em comunicado.

Realizado por Kari Skogland e com Malcolm Spellman como argumentista, "O Falcão e o Soldado do Inverno" também conta com a participação de Daniel Brühl, como Zemo, Emily VanCamp, que dá vida a Sharon Carter, e Wyatt Russell, no papel de John Walker.

Veja o trailer: