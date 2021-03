Na próxima sexta-feira e sábado, dia 5 e 6 de março, às 23h10, "O Tsunami" estreia-se no NHK World Japan. O canal pode ser visto na posição 219 do MEO.

"Assista ao mega-tsunami com imagens filmadas no centro do desastre. A 11 de março de 2011, às 14h46, um terremoto M9 na costa do Pacífico do Japão desencadeou um enorme tsunami, destruindo muitas cidades e vilarejos e tirando a vida de mais de 20 mil vítimas", recorda a sinopse da produção.

O especial com duas partes conta com "imagens filmadas em 2011 e 2012 pelo NHK" e com a participação de "testemunhas oculares nas áreas atingidas pelo desastre".

De acordo com o canal, as imagens "foram recolhidas e editadas por ordem cronológica para transmitir o impacto deste mega-desastre sem precedentes que destruiu edifícios e carros e levou ao colapso nuclear em Fukushima Daiichi a fábrica elétrica".